Гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы турецких коммандос

Турецкие бригады специального назначения являются своего рода высокомобильными «пожарными командами», и их личный состав проходит подготовку по переброске, высадке и действиям в отрыве от основных сил в качестве лёгкой пехоты.
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