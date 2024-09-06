НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    ...пурга ципсошная.... Хотя...Море -то они выкопали чайными ложками. Может и неведомое оружие склепали на коленке. Ша...ВСУ показали прим...
  • Виктор Луговой
    Помнится, ГАЗ-69 по лицензии выпускала также Польша. Румыны же слегка изменили тент, вместо круглых одноламповых подф...Разработка ГАЗ-69...
  • Misha Glusch
    ага, да, да, да...Пресса США: Пента...

Гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы турецких коммандос

Гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы турецких коммандос

Турецкие бригады специального назначения являются своего рода высокомобильными «пожарными командами», и их личный состав проходит подготовку по переброске, высадке и действиям в отрыве от основных сил в качестве лёгкой пехоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх