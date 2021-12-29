Двойная зарплата за работу в праздничные дни – в правительстве РФ утвердили категории работников

В постановлении кабмина, опубликованном на официальном сайте правительства РФ 28 декабря, утвержден перечень получателей специальных социальных выплат в двойном размере за работу в новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
В постановлении кабмина, опубликованном на официальном сайте правительства РФ 28 декабря, утвержден перечень получателей специальных социальных выплат в двойном размере за работу в новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
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