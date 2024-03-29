Выгода для Британии: как страна хочет заработать на «подготовке к войне» Евгения КомароваГазета The Telegraph в своем материале, ссылаясь на заявления военных чиновников, представила общественности предположение о том, что в случае потенциального конфликта с Россией британская армия сможет противостоять всего лишь 2 месяца.
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