Выгода для Британии: как страна хочет заработать на «подготовке к войне» Евгения КомароваГазета The Telegraph в своем материале, ссылаясь на заявления военных чиновников, представила общественности предположение о том, что в случае потенциального конфликта с Россией британская армия сможет противостоять всего лишь 2 месяца.