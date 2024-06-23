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«Сын в США, но ВСУ не спонсируем»: барды Никитины оправдались после отмены концертов

«Сын в США, но ВСУ не спонсируем»: барды Никитины оправдались после отмены концертов

Музыканты опубликовали пост с объяснениями. После отмены концерта советских и российских бардов Сергея и Татьяны Никитиных в Петербурге появились сообщения в СМИ о том, что решение якобы было принято из-за спонсирования музыкантами ВСУ.

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