«Сын в США, но ВСУ не спонсируем»: барды Никитины оправдались после отмены концертов

Музыканты опубликовали пост с объяснениями. После отмены концерта советских и российских бардов Сергея и Татьяны Никитиных в Петербурге появились сообщения в СМИ о том, что решение якобы было принято из-за спонсирования музыкантами ВСУ.
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