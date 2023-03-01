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Украинцы подписывают петицию о запрете в стране «ЧВК Редан»

Украинцы подписывают петицию о запрете в стране «ЧВК Редан»

Жители Украины начали сбор подписей против сторонников появившейся недавно субкультуры «ЧВК Редан». По данным журналистов, на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась соответствующая петиция.

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