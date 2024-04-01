«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»

В ходе специальной военной операции беспилотники зарекомендовали себя грозным оружием. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях приморского отряда «Тигр» и наблюдали, как разведчики поражают пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе.
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