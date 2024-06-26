В России начали продавать стильный кроссовер Nissan Kicks 2024. Цена — от 2,3 млн рублей

Nissan Kicks не новинка в России: кроссовер начали продавать еще в 2022 году. Но сейчас можно купить машину 2024 года выпуска, при этом цена не космическая — 2,318 млн рублей за кроссовер просит мультибрендовый салон из Владивостока.
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