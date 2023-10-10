Роспотребнадзор: Вакцинация — эффективное средство профилактики ОРВИ и гриппа

В Миллеровском районе зарегистрировано 94 случаев ОРВИ, или 15 на 10 тысяч населения. Показатели заболеваемости находятся ниже эпидемического порога, это самое подходящее время для проведения иммунизации против гриппа.
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