Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза

Праздничные схемы мошенников — это поддельные онлайн-площадки для продажи подарков и проникновение в квартиру под видом Деда Мороза и Снегурочки, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.