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Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза

Мошенники изобрели праздничную схему кражи денег с переодеванием в Деда Мороза

Праздничные схемы мошенников — это поддельные онлайн-площадки для продажи подарков и проникновение в квартиру под видом Деда Мороза и Снегурочки, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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