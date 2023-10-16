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Мировое обозрение

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В сентябре экспорт памяти типа NAND из Южной Кореи впервые с начала года вырос

В сентябре экспорт памяти типа NAND из Южной Кореи впервые с начала года вырос

Сентябрь для рынка флеш-памяти стал переломным моментом, поскольку впервые с начала года по итогам данного месяца объёмы экспорта микросхем типа NAND из Южной Кореи выросли на 5,6 % в годовом сравнении, тогда как в предыдущие месяцы этого года они снижались.

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