Врач предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил об опасных последствиях кариеса. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца.
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