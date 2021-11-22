Данила Квартальнов не забивает 101 матч в КХЛ: «Очень давит психологически. Когда-то же она зайдет! Столько играть и не забить»

Нападающий «Спартака» Данила Квартальнов после игры с «Йокеритом» (1:6) ответил на вопрос о том, что он не забивает 101 матч подряд в КХЛ.

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