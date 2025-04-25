В Омске сегодня начинают включать фонтаны. Первыми заработают кристаллы на Чокана Валиханова. Остальные 13 городских фонтанов планируют запустить до 1 мая.
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В Омске сегодня начинают включать фонтаны. Первыми заработают кристаллы на Чокана Валиханова. Остальные 13 городских фонтанов планируют запустить до 1 мая.