В подполье сообщили о попытках украинской полиции призвать 18-летних

РИА новости, ссылаясь на подполье, сообщили, что на Украине сотрудники полиции задерживают молодежь за мелкие правонарушения или устраивают для них специальные провокации, чтобы после этого надавить на них и отправить в ряды вооруженных сил Украины.
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