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Байден обязал разведку рассекретить информацию о происхождении коронавируса

Байден обязал разведку рассекретить информацию о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден выпустил закон, который обязывает разведку обнародовать имеющиеся у нее сведения о происхождении коронавируса.

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