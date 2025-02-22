Школьники из Москвы подарили подарки участвующим в спецоперации росгвардейцам

t.me/Росгвардия Ученики начальных классов одной из школ в Москве накануне Дня защитника Отечества передали участникам спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, письма и сладкие угощения.