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Школьники из Москвы подарили подарки участвующим в спецоперации росгвардейцам

Школьники из Москвы подарили подарки участвующим в спецоперации росгвардейцам

t.me/Росгвардия Ученики начальных классов одной из школ в Москве накануне Дня защитника Отечества передали участникам спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, письма и сладкие угощения.

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