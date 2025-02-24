В Петербург нагрянуло потепление, с крыш и карнизов начало капать. Сосульки устремились вниз и уже успели приземлиться на головы нескольких человек.
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В Петербург нагрянуло потепление, с крыш и карнизов начало капать. Сосульки устремились вниз и уже успели приземлиться на головы нескольких человек.