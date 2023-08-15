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«Финикс» в первом предсезонном матче сыграет с «Детройтом» Монти Уильямса

Опубликовано расписание предсезонных матчей «Финикса». В первой предсезонной встрече «Санз» сыграют с «Детройтом» Монти Уильямса, который руководил командой несколько последних лет и был уволен после сезона-22/23.

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