Семьям погибшиъ в Карачаево-Черкесии выплатят по 1 миллиону рублей

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании материальной помощи семьям сотрудников полиции, погибших и получивших ранения при нападении преступников на наряд ДПС, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы республики.
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