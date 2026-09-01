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Пункт-А

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Астраханскую мореходку подняли в ранге до академии

Астраханскую мореходку подняли в ранге до академии

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина — бывший филиал Волжского государственного университета — официально трансформируется в самостоятельное высшее учебное заведение и получает статус Каспийской академии.

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