Где пройдут крещенские купания в Алматинской области

В регионе определили 11 мест для купаний на Крещение, передаёт inAlmaty.kz. Специально отведённые места расположены: водохранилище Капшагай в районе шестого пляжа в Конаева; Карасайский район, развлекательный комплекс «Home Club» между сёлами Шамалган и Жандосов; Карасайский район, село Рахат; приход Казанского храма Астанинской и Алматинской Епархии в селе Узынагаш - улица Сатпаева №90; Свято Тихонский приход в селе Каргалы - улица Журунова №11; Талгарский район, Кайнарский сельский округ, ниже села Комсомола, «Живоносный источник» северо-восточнее села Жалгамыс; посёлок Отеген батыр, храм во имя святых мучеников Адриана и Натальи - улица Ажимуратова, 1; село Междуреченское, зона отдыха «Рыбацкая усадьба»; село Косозен, храм в честь иконы Божией матери Неупеваемая Чаша - улица Муратбаева, 1; село М.