Железнодорожник из Сызрани лишился 1,5 млн, пытаясь перехитрить мошенников

В полиции возбудили уголовное дело.45-летнему железнодорожнику из Сызрани позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что заметили на банковском счету подозрительную активность — кто-то оформляет кредиты один за другим.
В полиции возбудили уголовное дело.45-летнему железнодорожнику из Сызрани позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что заметили на банковском счету подозрительную активность — кто-то оформляет кредиты один за другим.
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