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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Чебоксарские врачи под руководством петербургских коллег устранили врожденный сколиоз двухлетнему пациенту при помощи отечественной металлоконструкции

Чебоксарские врачи под руководством петербургских коллег устранили врожденный сколиоз двухлетнему пациенту при помощи отечественной металлоконструкции

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах ребенку установили первую российскую коррекционную систему для детей младше трёх лет «Медин-Урал», разработанную в в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.

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