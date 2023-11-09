Чебоксарские врачи под руководством петербургских коллег устранили врожденный сколиоз двухлетнему пациенту при помощи отечественной металлоконструкции

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах ребенку установили первую российскую коррекционную систему для детей младше трёх лет «Медин-Урал», разработанную в в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.
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