Путин распорядился учредить медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года»

В России учредят памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
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