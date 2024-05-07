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Путин распорядился учредить медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года»

Путин распорядился учредить медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года»

В России учредят памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

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