Российские клиники испытывают острую нехватку стоматологов и ортодонтов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В российских государственных и частных клиниках наблюдается острая нехватка стоматологов.
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