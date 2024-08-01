Что может “закинуть” цену Ethereum выше $4 тыс?

Цена ETH застряла ниже отметки в $4000, несмотря на запуск биржевых фондов (ETF) на альткоин. Эксперты выделяют несколько причин этого: Слабый рынок криптовалют: Общий спад рынка снижает привлекательность Ethereum для инвесторов.
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