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Происшествия

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Главе ведомства представят доклад об установленных обстоятельствах гибели сотрудницы зоопарка в Республике Крым

Главе ведомства представят доклад об установленных обстоятельствах гибели сотрудницы зоопарка в Республике Крым

В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Республике Крым родственники погибшей в 2024 году сотрудницы зоопарка не согласны с выводами следствия об установлении обстоятельств ее гибели.

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