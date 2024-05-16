Покушение произошло после выездного заседания кабмина Словакии в шахтёрском городке Гандлова в районе Прьевидза Тренчинского/Тренчьянского края (в 190 км от столичной Братиславы).
«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»
Комментарии
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Анатолий Анатольев
И какой ВЫВОД? МОЧИТЬ террористов ЕС??????! Сунак усилил охрану, чувствует ОТВЕТКУ!!!!! Пора МОЧИТЬ пиндосов!!!!!
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14 час.
НП
Наталья Павлова
Вот это прогресс у этой партии "Прогрессивная Словакия"! А ведь как всё начиналось: "Движение против насилия"... Против насилия! Ну и методы у этих "прогрессивных"! Убийства, разжигание войны - куда уж прогрессивнее! Писатель!? А почему тогда вместо того, чтобы писать книги, он готовил покушение в течение месяца, так как "не согласен с политикой правительства". А если НЕ согласные с несогласными будут их отстреливать? Им понравится такое несогласие с их несогласием? Он, этот несогласный, хоть понимает, что подставил эту свою "Прогрессивную Словакию" по самые гланды? Ну и поделом этой террористической "не Прогрессивной Словакии". Пусть теперь умоются арестами. И жену писателя, эту западенку, в тюрьму, вдвоём им там веселее будет. Фицо скорейшего выздоровления. Он России, может, и не союзник, но точно не враг.
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11 час.
Наталия
Так и хочется напомнить всем, кто не согласен с агрессивной политикой "гегемона" и его сателлитов, слова Ю.Фучека: "Люди, будьте бдительны". Политические убийства и прочие диверсии , это их стиль.
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10 час.
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