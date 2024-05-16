«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»

НП

Наталья Павлова

Вот это прогресс у этой партии "Прогрессивная Словакия"! А ведь как всё начиналось: "Движение против насилия"... Против насилия! Ну и методы у этих "прогрессивных"! Убийства, разжигание войны - куда уж прогрессивнее! Писатель!? А почему тогда вместо того, чтобы писать книги, он готовил покушение в течение месяца, так как "не согласен с политикой правительства". А если НЕ согласные с несогласными будут их отстреливать? Им понравится такое несогласие с их несогласием? Он, этот несогласный, хоть понимает, что подставил эту свою "Прогрессивную Словакию" по самые гланды? Ну и поделом этой террористической "не Прогрессивной Словакии". Пусть теперь умоются арестами. И жену писателя, эту западенку, в тюрьму, вдвоём им там веселее будет. Фицо скорейшего выздоровления. Он России, может, и не союзник, но точно не враг.