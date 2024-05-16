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«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»

«Покушение на Фицо — ещё один удар Запада по тем, кто смеет ему что-то возражать»

Покушение произошло после выездного заседания кабмина Словакии в шахтёрском городке Гандлова в районе Прьевидза Тренчинского/Тренчьянского края (в 190 км от столичной Братиславы).

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
И какой ВЫВОД? МОЧИТЬ террористов ЕС??????! Сунак усилил охрану, чувствует ОТВЕТКУ!!!!! Пора МОЧИТЬ пиндосов!!!!!
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14 час.
НП
Наталья Павлова
Вот это прогресс у этой партии  &quot;Прогрессивная Словакия&quot;! А ведь как всё начиналось:  &quot;Движение против насилия&quot;...  Против насилия! Ну и методы у этих &quot;прогрессивных&quot;! Убийства, разжигание войны - куда уж прогрессивнее! Писатель!? А почему тогда вместо того, чтобы писать книги, он готовил покушение в течение месяца, так как &quot;не согласен с политикой правительства&quot;. А если НЕ согласные с несогласными будут  их отстреливать? Им понравится такое несогласие с их несогласием? Он, этот несогласный, хоть понимает, что подставил эту свою &quot;Прогрессивную Словакию&quot; по самые гланды? Ну и поделом этой террористической &quot;не Прогрессивной Словакии&quot;. Пусть теперь умоются арестами. И жену писателя, эту западенку, в тюрьму, вдвоём им там веселее будет.                                                                                                           Фицо скорейшего выздоровления. Он России, может, и не союзник, но точно не враг.
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11 час.
Наталия
Так и хочется напомнить всем, кто не согласен с агрессивной политикой &quot;гегемона&quot; и его сателлитов, слова Ю.Фучека: &quot;Люди, будьте бдительны&quot;. Политические убийства и прочие диверсии , это их стиль.
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10 час.

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