Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

1. Томас Тухель возглавил сборную Англии. Он приступит к работе 1 января. 2. Опубликован календарь Мир РПЛ на три последних тура перед зимней паузой: «Спартак» примет «Локо» 23 ноября и сыграет на выезде с «Краснодаром» 1 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 12 тур РПЛ.
- Бетербиев победил Бивола, «Шулшер» от Ротенберга, гол Роналду в пустые ворота, блогер ударил фаната в медиафутболе, 1300 очков Малкина и другие новости
- Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости
Свежие комментарии