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Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

Тухель возглавил сборную Англии, Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке, Медведев проиграл Синнеру, Мазепин завершил карьеру в «Ф-1», «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку, 500 голов Малкина и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Роман Ротенберг: Группа мужиков идёт в лес. И у нас группа суровых мужиков идёт в лес, могут быть волки, медведи и так далее
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Лена Мисько
Роман Ротенберг: У нас нет королей, у нас цари
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Лена Мисько
такое чувство что РоРо перед пресс конференциями выпивает... для храбрости берет с собой двух бойцов... которые сидят как клоуны
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