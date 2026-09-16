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Татар-информ

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В России предложили запретить общепиту жарить панированные продукты

В России предложили запретить общепиту жарить панированные продукты

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) призвала Премьер-министра РФ Михаила Мишустина ограничить в России применение существующих панировочных систем.

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