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«Всё только начинается»: почему Россия не громит Украину ежедневно «в пух и прах»

«Всё только начинается»: почему Россия не громит Украину ежедневно «в пух и прах»

  Прошлая ночь на Украине, если сравнивать с предыдущими, когда были проведены массированные удары по военным объектам и ключевым предприятиям энергетической сферы, могла бы показаться относительно спокойной.

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