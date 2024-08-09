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В Липецке в результате атаки украинских дронов пострадали девять человек, жителей четырех населенных пунктов эвакуировали

В Липецке в результате атаки украинских дронов пострадали девять человек, жителей четырех населенных пунктов эвакуировали

Вдали от гражданских строений началась «детонация взрывоопасных объектов», введен режим ЧС, сообщил губернатор АртамоновВ Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию из четырех населенных пунктов после массированной атаки украинских дронов.

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