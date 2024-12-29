Алиев: Расследование крушения AZAL завершится после анализа черных ящиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причины крушения самолета AZAL вблизи Актау станут ясны после анализа черных ящиков.
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