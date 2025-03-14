Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в тупик со спасением группировки ВСУ, попавшей в окружение в Курской области.

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