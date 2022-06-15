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Антонов назвал заявления Пентагона о HIMARS подтверждением курса США на эскалацию

Антонов назвал заявления Пентагона о HIMARS подтверждением курса США на эскалацию

Заявления о поставках Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

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