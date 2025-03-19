Доходы должников МФО за 3 года увеличились почти на треть

Средний доход заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) за три года увеличился почти на треть — с 51 300 рублей в 2022 году до 65 400 рублей в 2024 году, сообщил «Ведомостям» генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.