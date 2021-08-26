Историк моды Александр Васильев призвал фанатов снисходительно относиться к Наташе Королевой

Известный российский историк моды и ведущий Александр Васильев призвал поклонников Наташи Королевой не осуждать ее за видео у скульптуры «Борющиеся зубры», которая является объектом культурного наследия российских народов регионального значения.
Известный российский историк моды и ведущий Александр Васильев призвал поклонников Наташи Королевой не осуждать ее за видео у скульптуры «Борющиеся зубры», которая является объектом культурного наследия российских народов регионального значения.
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