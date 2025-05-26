Законопроект о выплатах домохозяйкам внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам.Как отметил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первая редакция проекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского.