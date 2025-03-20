Психолог Панфилова: онлайн-шопоголизм – попытка человека справиться со стрессом

В России выросло число разводов из-за онлайн-шопоголизма. За последний год жители оставили на маркетплейсах 9 триллионов рублей, что превысило государственные расходы на здравоохранение, культуру и спорт.
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