Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Так в дурку ее , а не на сцене плясать .Mash: певица Доли...
  • Vladimir Vlasov
    Как обеспечить себе такой рацион питания при нашей пенсии вот это постоянный головняк. Так что деменция не грозит.Врач Фесенко: сре...
  • Александр Харченко
    Вылитый гаврилаГлава МИД Лэмми: ...

Психолог Панфилова: онлайн-шопоголизм – попытка человека справиться со стрессом

Психолог Панфилова: онлайн-шопоголизм – попытка человека справиться со стрессом

В России выросло число разводов из-за онлайн-шопоголизма. За последний год жители оставили на маркетплейсах 9 триллионов рублей, что превысило государственные расходы на здравоохранение, культуру и спорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх