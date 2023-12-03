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Несекретные материалы

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В Германии признали ошибочность расчета Запада на сдерживание РФ

В Германии признали ошибочность расчета Запада на сдерживание РФ

Немецкое издание Der Spiegel выпустило материал с говорящим заголовком «Почему у Путина есть все основания быть довольным собой», в котором перечислены основные пункты, на которые рассчитывал Запад, проводя свою политику по сдерживанию РФ.

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