Михаил Галустян невероятно похудел и помолодел

В прошлом году актер Михаил Галустян удивил своих поклонников, похудев на 14 килограммов. Преображение 45-летнего артиста стало заметным, и он поделился этим с подписчиками в социальных сетях, опубликовав зимние фотографии и поздравив всех с наступившим Новым годом.
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