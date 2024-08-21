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Крымское информационное агентство

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В Симферополе семья отравилась угарным газом

В Симферополе семья отравилась угарным газом

В квартире, расположенной в доме в переулке Бокума в Симферополе, с признаками отравления угарным газом обнаружена семья из 3 человек, в том числе ребёнок.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
В Самаре получила квартиру с газовым котлом. Газовая служба открещивается, мастера прислали, факт установили, а новый жилец жить не может .Плита газ- еду не сготовить. Хорошо еще не зима. Тепла не будет- газкотел не работает. Батареи отопительные тоже не работают значит раз разморозили газкотел. Виноват новый жилец. И вся сантехника проржавела, вода не идет. Вот так сохраняют новое жилье- жилищные комитеты и жилищные управляющие компании. Не успела заехать ,пора в суд идти. Или уморишься от такой квартиры насмерть.
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