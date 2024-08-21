В Симферополе семья отравилась угарным газом

ИРИНА МАЛЫШЕВА

В Самаре получила квартиру с газовым котлом. Газовая служба открещивается, мастера прислали, факт установили, а новый жилец жить не может .Плита газ- еду не сготовить. Хорошо еще не зима. Тепла не будет- газкотел не работает. Батареи отопительные тоже не работают значит раз разморозили газкотел. Виноват новый жилец. И вся сантехника проржавела, вода не идет. Вот так сохраняют новое жилье- жилищные комитеты и жилищные управляющие компании. Не успела заехать ,пора в суд идти. Или уморишься от такой квартиры насмерть.