Метапневмовирус — пандемия или легкая простуда? Люди ослабли, разучились сопротивляться обычным вирусам

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, Александр Гинцбург, сообщил, что в настоящее время в центре не ведутся работы по разработке вакцины от метапневмовируса, поскольку соответствующих заданий не поступало.
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