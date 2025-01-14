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Метапневмовирус — пандемия или легкая простуда? Люди ослабли, разучились сопротивляться обычным вирусам

Метапневмовирус — пандемия или легкая простуда? Люди ослабли, разучились сопротивляться обычным вирусам

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, Александр Гинцбург, сообщил, что в настоящее время в центре не ведутся работы по разработке вакцины от метапневмовируса, поскольку соответствующих заданий не поступало.

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