Ружье Маршала Победы впервые показали в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Посетители музея Боевой славы Урала после ознакомления с основной программой выставки, посвященной истории российского оружия и Великой Отечественной войне могли подержать в руках, подробно рассмотреть и сфотографироваться с оружием из личной коллекции Маршала Победы .
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