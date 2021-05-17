Ружье Маршала Победы впервые показали в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Ружье Маршала Победы впервые показали в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Посетители музея Боевой славы Урала после ознакомления с основной программой выставки, посвященной истории российского оружия и Великой Отечественной войне могли подержать в руках, подробно рассмотреть и сфотографироваться с оружием из личной коллекции Маршала Победы&nbsp;.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх