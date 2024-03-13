Тот, кто родился и вырос в СССР, этот легкий тест не пройдет: помните стихи Сергея Михалкова, которые в советском детстве вы знали назубок?

Только для того, у кого были правильное детство и образцовое образование! фото: кадр из мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)В такой же мартовский денечек, как сегодняшний, 13 марта (по новому стилю) 1913 года родился человек, который породил не только двух знаменитых сынов земли русской — Никиту и Андрея, а также текст гимна СССР, но и великое множество стихотворений для ребятишек мелкого возраста.