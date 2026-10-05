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Царьград

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Семья из Самары застряла на Мальдивах из-за письма в спаме

Семья из Самары застряла на Мальдивах из-за письма в спаме

Туристам из Самары пришлось заново оформлять билеты и нести незапланированные расходы после того, как уведомление о переносе рейса с Мальдив на два дня раньше попало в папку «Спам» и осталось незамеченным.

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