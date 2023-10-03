Учебник истории России: запахло большим скандалом

Как взгляд на прошлое маститых ученых «разъединил» народы Михаил Синельников-Оришак На фото: новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Какой самый главный бестселлер последнего времени в России? Вне всякого сомнения — учебник истории для старшеклассников за авторством бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.
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