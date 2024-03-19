Южноуральцев призвали отказаться от дальних поездок. В регионе резко похолодает

Автомобилистов Челябинской области предупредили об ухудшении дорожной обстановки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, с 19 по 21 марта воздух в регионе прогреется до +8 градусов днем.
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