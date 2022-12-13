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Тарьей Бо о критиках: «Они понятия не имеют, о чем говорят. И я, и Кристиансен в этом году выступаем ниже своих возможностей, но в Норвегии все видят наш уровень»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо ответил на критику после начала сезона на Кубке мира. Ранее Бо, который идет 22-м в общем зачете соревнований, вошел в состав сборной на этап в Анси.

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