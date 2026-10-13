Кубань нарастила импорт фруктов до 900 тыс. тонн за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года поставки фруктов в Краснодарский край выросли на 100 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как импорт овощей сократился на 340 тыс.
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